Juventus, de Jong chiama de Ligt al Barcellona: "Mi piacerebbe"

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT DE JONG / È il giorno di Frenkie de Jong al Barcellona. Il nuovo acquisto dei catalani ha parlato nella sua conferenza stampa di presentazione, svelando alcuni retroscena sulla trattativa che lo ha portato in blaugrana: "Non è stata una decisione semplice, c'erano tanti club, ma in un momento della trattativa il presidente è venuto a farmi visita e questo è stato il momento chiave".

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore