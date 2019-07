CALCIOMERCATO INTER BARELLA CAGLIARI / Barella ha scelto l'Interma la trattativa tra i nerazzurri e il Cagliari si è arenata davanti al mancato accordo sulle cifre: chiede 50 milioni il presidente Giulini, è fermo a 36 più 4 di bonus più il prestito di un paio di giovani Marotta.

Con ladefilata, la trattativa sembrava destinata ad andare a buon fine comunque, ma dalla Sardegna arriva la proposta che potrebbe anche cambiare le carte in tavola: come si legge su 'L'Unione Sarda', infatti, il Cagliari potrebbe rinnovare il contratto del 23enne centrocampista con il raddoppio dell'attuale ingaggio al calciatore e l'inserimento di una clausola da 50 milioni di euro. Una proposta che avrebbe trovato, riferisce il quotidiano sardo, un'approvazione di massima da parte del centrocampista: dovesse andare in porto l'accordo, l'per portarea Milano sarebbe 'costretto' a sborsare i 50 milioni chiesti dal club sardo.