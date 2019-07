CALCIOMERCATO GRIEZMANN BARCELLONA ATLETICO / Non si è fatta attendere la risposta dell'Atletico Madrid al presidente del Barcellona, Bartomeu, il quale ha affermato oggi che la riunione di ieri con i colchoneros è stato il primo passo effettuato per l'acquisto di Griezmann. Con un comunicato, i rojiblancos hanno svelato i retroscena di uno degli affari più importanti degli ultimi anni, attaccando sia il francese che i catalani: "Il 14 maggio Griezmann ha comunicato a Miguel Angel Gil, Diego Simeone e Andrea Berta la sua intenzione di abbandonare il club. Pochi giorni dopo, l'Atletico ha saputo che il Barcellona e il calciatore avevano già raggiunto un accordo a marzo scorso, dopo il match di ritorno con la Juventus in Champions.

Le trattative, quindi, erano iniziate a metà febbraio [...] ieri c'è stata una riunione con Miguel Angel Gil e, il quale ha manifestato l'intenzione di posticipare il pagamento dei 120 milioni di euro della clausola rescissoria di Griezmann. Evidentemente, la risposta da parte dell'Atletico è stgata negativa, visto che sia il Barcellona che il calciatore hanno mancato di rispetto alla nostra società e a tutti i suoi tifosi".

L'Atletico ha poi annunciato di aver convocato il francese per il raduno in programma domenica, come 'punizione' per i fatti di questi giorni: "Come conseguenza agli ultimi accadimenti, l'Atletico ha richiesto al calciatore Antoine Griezmann di compiere il suo dovere contrattuale e presentarsi domenica prossima al raduno per l'inzio della nuova stagione. Attraverso questo comunicato, vogliamo esprimere la nostra più energica condanna al comportamento delle due parti in causa, in special modo nei confronti del Barcellona che ha indotto il calciatore a rompere il suo vincolo contrattuale con l'Atletico in un momento della stagione nel quale il club si giocava, oltre la Champions, anche il titolo della Liga, contro lo stesso Barcellona"..