Brescia, UFFICIALE: colpo in attacco, arriva Ayé

CALCIOMERCATO BRESCIA AYE / Colpo in attacco per il Brescia: è ufficiale l'operazione anticipata il 4 giugno scorso da Calciomercato.it per Florian Ayé.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il 22enne, che ha realizzato 18 reti nell'ultimo campionato di Ligue 2 con il Clermont, si trasferisce a titolo definitivo per una somma vicina ai 3 milioni di euro. Le 'Rondinelle' hanno inoltre annunciato che il francese ha firmato un contratto triennale. Colpo importante per la società di Cellino, che disputerà il campionato di Serie A dopo otto stagioni di assenza.