LEICESTER TIELEMANS MONACO / E' stato il colpo dello scorso gennaio e ora può essere l'affare più costoso della storia del Leicester. Youri Tielemans è infatti ad un passo dal diventare un nuovo giocatore delle 'Foxes'.

Il belga, arrivato in prestito dal, sarà ora acquistato a titolo definitivo per una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Il giocatore volerà in Inghilterra nel fine settimana, per iniziare lunedì la preparazione con il club inglese. Lo riferisce il 'Leicester Mercury'.