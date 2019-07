Milan, Laxalt verso l'addio: l'ammissione dell'agente

CALCIOMERCATO MILAN LAXALT /Diego Laxalt potrebbe lasciare il Milan nelle prossime settimane. I suoi agenti oggi hanno incontrato in sede i dirigenti rossoneri, per discutere delle diverse offerte giunte per il calciatore, ormai destinato all'addio.

Uno dei suoi rappresentanti,, ha parlato all'uscita del summit con i cronisti presenti: "Se lascerà i rossoneri? Può essere, vedremo - riporta 'Sky Sport' - ci informeremo e parleremo anche con il giocatore". Tra i club accostati all'uruguaiano, anche Torino, Fiorentina e Lazio.