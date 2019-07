SASSUOLO VOCA LUCERNA / Nuovo nome per il calciomercato Sassuolo. I neroverdi, in cerca di rinforzi per la linea mediana vista anche la cessione di Sensi all'Inter, stanno sondando il terreno per nuovi rinforzi. A tal proposito un nuovo nome potrebbe essere quello di Idriz Voca, mediano 22enne in forza al Lucerna.

Il giocatore, nato in Svizzera ma nazionale kosovaro, è uno dei più promettenti giovani della massima serie elvetica e ha totalizzato già 60 presenze in massima serie. Il suo contratto con il Lucerna scade nel 2021, ma ilè molto interessato e sarebbe pronto a lanciare l'assalto. Lo riporta la testata svizzera 'Blick'. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI