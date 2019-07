BOLOGNA ALEESAMI AMIENS / Niente Bologna per Haitam Aleesami. Il difensore norvegese, libero a parametro zero dopo il contratto scaduto con il Palermo, si trasferirà in Francia per giocare in Ligue 1. Lo conferma 'France Football' che sottolinea come il terzino di origini marocchine sarà lunedì ad Amiens per sostenere le visite mediche e firmare poi un nuovo contratto con il club della Piccardia.

