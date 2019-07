CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA - Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha parlato a pochi minuti dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Frankie de Jong. Il numero uno dei catalani, oltre a svelare alcuni dettagli sul futuro del club (annunciando il ritorno di Victor Valdes per lavorare nella cantera), ha parlato anche e diffusamente di calciomercato.

Da Neymar a Griezmann, passando per de Ligt, Bartomeu ha concesso diversi titoli che faranno discutere: in Spagna oggi annunciavano il possibile inserimento dei blaugrana nella trattativa con l'Ajax per il difensore, e il dirigente spagnolo non ha escluso questa possibilità.

NEYMAR - "Sappiamo che vuole lasciare il PSG, ma sappiamo anche che il PSG non vuole venderlo. Quindi, non c'è nessun caso e non parlerò di un calciatore che appartiene a un altro club. Dembelé lo considero più forte del brasiliano in questo momento".

GRIEZMANN - "Ieri c'è stata una riunione tra Oscar Grau e Miguel Angel Gil, aprendo la trattativa. È stato il primo contatto per il francese. Ottimismo? Non ero presente".

DE LIGT - "Se lo dobbiamo escludere definitivamente? Ho detto già da molto tempo che sapevo dove avrebbe giocato. Lo so ancora, ma non posso aggiungere altro".