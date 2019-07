CALCIOMERCATO ROMA VERDE MALLORCA BETIS AEK ATENE / Si e’ tenuto oggi un incontro tra l’entourage di Daniele Verde e la Roma. Sul tavolo le offerte di Mallorca, Betis e soprattutto Aek Atene ma il mercato e’ stato messo in stand-by. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2020, la Roma chiede 2 milioni per la sua cessione, una cifra considerata eccessiva dalle pretendenti per un giocatore che si libererà a breve a parametro zero.

Martedi prossimo Verde inizierà il ritiro con la Roma,lo valuterà, non è escluso che possa rimanere per dare il suo contributo alla causa giallorossa. Le offerte ci sono ma il mercato e’ stato messo in stand-by. Il club greco, ad ogni modo, lo desidera fortemente e sta spingendo per averlo subito: ci sono stati contatti continui anche tra il direttore sportivo del club ateniese e Petrachi.

