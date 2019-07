PORTO UFFICIALE ZE LUIS SPARTAK MOSCA / Nuovo rinforzo in attacco per il Porto.

Il club lusitano ha infatti ufficializzato l'acquisto di, centravanti 28enne proveniente dallo. Il capoverdiano extorna dunque in Portogallo dopo tre stagioni trascorse in Russia. Per lui contratto fino al 2023. Costo dell'operazione circa 8 milioni di euro.