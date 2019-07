MILAN UFFICIALE ODEGAARD REAL SOCIEDAD REAL MADRID / Niente Milan e niente Serie A per Martin Odegaard. Il promettente centrocampista norvegese classe 1998, dopo le ultime esperienze in prestito in Olanda (Heerenveen prima e Vitesse poi), giocherà in Liga.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il, proprietario del cartellino, ha infatti ufficialmente ceduto il ragazzo scandinavo allaper una stagione in prestito secco. Il giocatore è stato accostato anche al Milan dopo l'incontro di qualche settimana fa nella capitale spagnola trae la dirigenza delle 'Merengues'.