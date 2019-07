JUVENTUS CRISTIANO RONALDO ICARDI / Quella alle porte sarà l'ultima stagione in bianconero di Cristiano Ronaldo, con Icardi suo futuro sostituto. È lo scenario di mercato descritto dal giornalista Tony Damascelli, che a 'Radio Radio' ha dichiarato: "Sebbene non sia in scadenza di contratto, per me questo sarà l'ultimo anno di Ronaldo alla Juventus. Poi andrà a giocare fuori dall'Europa".

Damascelli ha poi indicato in Icardi il futuro sostituto dell'attaccante portoghese: "Icardi lo vedo più come il suo sostituto che come il suo partner d'attacco trattandosi di due giocatori che passano il 90% del tempo nella metà campo avversaria".