MILAN DIJKS BOLOGNA / Non solo Theo Hernandez. Il Milan punta un nuovo terzino sinistro, Mitchell Dijks del Bologna.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

A confermare l'interesse dei rossoneri è lo stesso giocatore olandese, che in un'intervista rilasciata al quotidiano 'Algemeen Dagblad' ha dichiarato: "Un anno fa ero in tribuna all'ogni settimana e oggi un grande club come il Milan vuole pagarmi 20 milioni di euro. La Serie A mi piace e chissà che il prossimo anno non sia in un club come il Milan". Il 26enne sogna dunque i rossoneri: la palla passa ora a, che prima dovranno però risolvere le situazioni di