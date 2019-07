Milan, Laxalt in bilico: summit in giornata

CALCIOMERCATO MILAN LAXALT / L'arrivo di Theo Hernandez in casa Milan ha reso precaria la posizione di Diego Laxalt.

L'uruguaiano è chiuso dal neo acquisto, considerato che in quel ruolo c'è ancora anche Ricardo, tuttavia vorrebbe rimanere in rossonero. La società, d'altro canto, vorrebbe invece, secondo 'Sky Sport', che il giocatore valutasse le proposte arrivate, tra cui quella dello. In giornata, riferisce l'emittente satellitare, dovrebbe esserci un incontro tra il club rossonero e l'entourage del giocatore.