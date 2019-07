Calciomercato Inter, anche il Napoli su Lukaku

CALCIOMERCATO INTER NAPOLI LUKAKU / Romelu Lukaku è un obiettivo concreto dell'Inter, come dichiarato dall'agente del belga Pastorello. I nerazzurri devono fare i conti con la richiesta particolarmente elevata del Manchester United, che arriva fino a 90 milioni di euro.

C'è la possibilità che le pretese dei 'Red Devils', comunque, si abbassino, vista la volontà del giocatore di lasciare Old Trafford. Ma l'insidia per l'Inter arriva anche da una diretta concorrente per il centravanti. Secondo 'Radio Marte', infatti, si iscrive alla corsa per Lukaku anche il. L'emittente radiofonica riferisce che il presidente azzurro, intenzionato a un grande colpo in avanti - anche Icardi nel mirino del Napoli - abbia preso informazioni presso gli inglesi.