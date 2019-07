Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA / Impegnato incol suo, Mehdiè intervenuto sul suo futuro smentendo le voci di un suo possibile ritorno in Italia, alla: "Sono felice all'ora, non sto pensando di andare via - le sue parole riportate da 'Goal.com' - Rimarrò anche nella prossima stagione". Benatia resta in Qatar, come aveva anticipato Calciomercato.it lo scorso 7 giugno