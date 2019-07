NAPOLI ZUNIGA JAMES RODRIGUEZ / James Rodriguez è il colpo di mercato che il Napoli vuole regalare ai suoi tifosi: con il Real Madrid l'accordo per il 10 colombiano è più vicino ma manca ancora l'intesa totale.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Giorni di attesa all'ombra del Vesuvio con i tifosi partenopei che attendono la fumata bianca e intanto 'impazziscono' al primo indizio. Come accaduto con una foto pubblicata dall'exCamillo: nell'immagine è in compagnia proprio di James Rodriguez. L'attaccante ha anche commentato con l'emoticon della fiamma e questo ha fatto esplodere i commenti social: centinaia le risposte dei tifosi azzurri, tra chi chiede a Zuniga di portare James in città e chi, invece, ritiene la foto un chiaro segnale che l'affare andrà in porto.