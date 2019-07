JUVENTUS HIGUAIN ROMA / Juventus fiduciosa sull'affare Gonzalo Higuain con la Roma. Nonostante le resistenze del 'Pipita' al trasferimento nella Capitale, le due società avrebbero individuato un'intesa di massima per il passaggio dell'argentino alla corte di Fonseca come riporta il 'Corriere di Torino'.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Un accordo che in futuro potrebbe anche agevolare l'arrivo a Torino di NicolòZaniolo . Per il momento però Higuain farebbe muro e scarterebbe anche un possibile rinnovo di contratto per agevolarne la cessione. Dagli ambienti bianconeri filtrerebbe comunque ottimismo sulla questione relativa all'ex Napoli, Milan e Chelsea.