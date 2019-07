CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI INTER ICARDI / Continua il braccio di ferro tra l'Inter e Mauro Icardi: i nerazzurri vogliono cedere l'attaccante argentino che, invece, continua a insistere nel voler restare nerazzurro.

Lunedì il suo nome sarà tra quelli chiamati a partire per Lugano dove i calciatori inizieranno a lavorare agli ordini di Antonio, ma la sua presenza è quanto mai temporanea: per l'ex capitano non c'è spazio nella nuova squadra e il suo destino pare segnato, con tutti gli aggiornamenti disponibili cliccando qui

Meno chiara però la destinazione: la Juventus è la squadra preferita da Icardi in Italia, mentre il Napoli continua a inseguire il calciatore. Come riporta 'Repubblica' pur di chiudere la vicenda, l'Inter sarebbe pronta ad accettare anche un'offerta al ribasso, di 40 milioni di euro, somma che equivale a meno della metà della clausola da 110 milioni di euro. La speranza nerazzurra è che proprio la concorrenza tra Juventus e Napoli possa servire a far alzare un po' il prezzo del calciatore che, dopo le ultime vicende è crollato vertiginosamente.