ROMA PAU LOPEZ / Arriva un ulteriore segnale sul possibile trasferimento di Pau Lopez alla Roma. Il portiere spagnolo classe '94 sarebbe ad un passo dai giallorossi e nelle prossime ore potrebbe già sbarcare nella Capitale per iniziare la sua nuova avventura.

Pau Lopez questa mattina ha lasciato il centro sportivo del, dove dalle 10.30 i calciatori della squadra andalusa stanno effettuando le visite mediche per la nuova stagione. Il 25enne portiere, come anticipato da Calciomercato.it, nei giorni scorsi aveva dato il via libera al passaggio alla Roma , che per il suo cartellino avrebbe messo piatto 20 milioni di euro oltre alla rinuncia sulla percentuale della futura rivendita di Sanabria, valutato 7 milioni.