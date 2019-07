ROMA JUVENTUS TOTTENHAM ZANIOLO / Il Tottenham fa sul serio per Nicolò Zaniolo. Il futuro del giovane centrocampista resta un argomento caldo in casa Roma, con il possibile rinnovo dell'ex Inter che per il momento è stato messo in stand-by anche se c'è la volontà tra le parti di proseguire insieme.

Gli 'Spurs' ieri avrebbero contattato la Roma e, stando a quanto riporta 'Tuttosport', nel summit avrebbero offerto ai giallorossi 20 milioni di euro più il cartellino di Alderweireld. Zaniolo però non sarebbe convinto della destinazione inglese, perché preferirebbe restare in Italia nella stagione che porta agli Europei e capire soprattutto quali siano i margini di un possibile approdo alla Juventus. I bianconeri in questo senso resterebbero fiduciosi sull'affare per il classe '99, con Paratici al lavoro per trovare una soluzione e convincere Higuain ad accettare il trasferimento alla Roma.