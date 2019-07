CALCIOMERCATO NAPOLI ALBIOL INSIGNE / E' appena andato via, destinazione Villarreal, dopo sei anni in azzurro: Raul Albiol è da ieri un nuovo calciatore del 'Sottomarino giallo' ma il cuore è ancora in parte azzurro.

Lo confessa lui stesso in un'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport' dove parla anche del futuro di Lorenzo, capitano del, ma anche nome che spesso rientra in voci di mercato: "Lorenzo non lo vedo con un'altra maglia addosso - dice Albiol -. Però c'è bisogno che la genta lo comprenda, faccia pace con lui, gli stia vicino. Se potrà giocare al 'San Paolo' fosse sempre più complicato - ma solo in quel caso - allora sarebbe giusto pensare di separarsi. Ma io spero che lui resti qui, tra la sua gente, nella sua terra. Da capitano"