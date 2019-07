CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS NAPOLI ICARDI / La telenovela Icardi sta per tornare. Le puntate che ci apprestiamo a vivere saranno quelle decisive per l'addio all'Inter, ormai inevitabile dopo gli attriti recenti con società e parte della rosa, tra i fattori che hanno portato il club al cambio di capitano. Il 26enne argentino non rientra nei piani del nuovo tecnico Conte, che fra due giorni se lo ritroverà in ritiro a Lugano. Così, mentre suo marito indosserà la maglia nerazzurra in allenamento, la moglie e agente Wanda Nara potrebbe intensificare il lavoro per il cambio di casacca: clicca qui per restare aggiornato. Calciomercato.it fa il punto sul futuro dell'attaccante: dalla presenza in ritiro con l'Inter agli interessi di Juventus e Napoli, Icardi vive giornate decisive per la cessione.

Inter, Icardi in ritiro: colloquio con Conte?

Nonostante la volontà del club fosse quella di trovargli una nuova destinazione prima del 7 luglio, Icardi è stato regolarmente convocato per il ritiro che inizierà tra due giorni a Lugano. Antonio Conte avrà quindi la possibilità di spiegargli da vicino le motivazioni che lo avrebbero indotto a considerarlo non più indispensabile per il progetto nerazzurro. Intanto, già da mesi si moltiplicano le indiscrezioni sulla sua prossima meta che, anche per la volontà di Wanda Nara, potrebbe trovarsi comunque in Italia: nella mite Torino o nella più calda Napoli, con remote possibilità anche per l'eterna Roma. La sua valutazione, però, dopo le varie vicissitudini, ha subito un brusco ridimensionamento, posizionandosi ora sui 60-70 milioni di euro.

Inter, Juventus pista calda per Icardi: le ultime

Da tempo interessata all'ex capitano dell'Inter, la Juventus resta un'ipotesi gradita da Icardi e il suo entourage, come anticipato mesi fa da Calciomercato.it.

Inter, Napoli su Icardi: spunta l'offerta shock

In bianconero avrebbe la possibilità di vincere loe lottare per larestando quindi in: dopo gli abboccamenti dello scorso anno, Fabiopotrebbe tornare alla carica sfruttando anche la svalutazione del calciatore, oggi acquistabile a cifre nettamente inferiori a un'estate fa. Proprio negli ultimi giorni, in effetti, si sono rincorse voci su un possibile incontro tra il dirigente bianconero e Wanda Nara, entrambi presenti a. Prima di prendere Icardi, per il quale resta in piedi un clamoroso scambio con, ladovrà però trovare una nuova sistemazione a, che in caso di partenza potrebbe accettare solo destinazioni straniere, come fatto intendere dal suo fratello e agente,

Alla ricerca di un nuovo bomber nonostante il possibile arrivo di James Rodriguez, anche il Napoli sogna Mauro Icardi. La soluzione campana, in effetti, è più gradita all'Inter, che teme seriamente di rinforzare gli acerrimi rivali bianconeri cedendo a prezzo di saldo il suo miglior calciatore. Gli azzurri ormai da anni sono interessati: l'idea nacque dopo la cessione di Higuain alla Juve, quando De Laurentiis decise poi di ripiegare su Milik. Ora Icardi è tornato di attualità: alle prese con la cessione di molti esuberi (che porteranno ingenti somme), gli azzurri starebbero ragionando su un possibile super ingaggio da 10 milioni di euro a stagione per 'Maurito'; dopodiché verrà formulata l'offerta ai nerazzurri. Intanto, per Icardi si è parlato anche di Roma, società che sta trattando la cessione di Dzeko ai milanesi: tuttavia, come appreso da Calciomercato.it, allo stato attuale le possibilità di un approdo del giocatore in giallorosso sono molto basse. Così, per lui non è da escludere un'altra opzione, quella che porta ai campionati esteri, la meno accreditata proprio per la sua volontà. Nei mesi scorsi si è parlato di interessi dalla Spagna, con Real Madrid e Atletico in prima fila, dalla Francia, considerate le valutazioni che il PSG sta facendo su Cavani, e dal ricco torneo cinese, ma non è da escludere un possibile assalto delle big di Premier League. Mentre quello interista volge al termine, Icardi è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua storia.