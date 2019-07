LAZIO CORREA / 'El Tucu' Correa non lascia la Lazio, anzi: il trequartista argentino, protagonista di una stagione positiva in maglia biancoceleste impreziosita dal gol nella finale di coppa Italia, è stato al centro dell'interesse di diversi club.

Nelle scorse settimane si era parlato di un interesse da parte del, ma i rossoneri - come le altre pretendenti - sono state anticipate sul tempo: come riferisce il 'Corriere dello Sport', infatti, mercoledì è arrivata la fumata bianca per l'adeguamento del contratto del calciatore. Clicca qui per tutti gli aggiornamenti di mercato. La scadenza resta fissata per giugno 2023, ma l'ingaggio è ora salito a 2 milioni di euro, bonus compresi. Nella scorsa stagione, Correa ha collezionato 44 presenze complessive impreziosite da 9 reti di cui 5 in campionato, 2 in Europa League e 2 in coppa Italia.