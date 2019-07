NAPOLI JAMES KOULIBALY / Il Napoli è pronto ad accogliere James Rodriguez, sempre più vicino allo sbarco alla corte di Ancelotti. Il club azzurro, per ottenere il via libera definitivo per il fantasista colombiano, potrebbe però sacrificare Kalidou Koulibaly nella trattativa con il Real Madrid.

Stando a 'Radio Radio' i due club avrebbero trovato l'intesa per un gentleman agreement, con James subito a Napoli e Koulibaly in quel di Madrid nell'estate 2020. La volontà di De Laurentiis è quella di confermare tutti i big in rosa almeno per un'altra stagione per dare l'assalto al sogno scudetto, per poi rivalutarne il futuro tra un anno. Tra questi c'è ovviamente Koulibaly, da tempo appetito dai top team europei e che il Napoli valuterebbe intorno ai 150 milioni di euro.