JUVENTUS MANDZUKIC KEAN / Non solo i colpi in entrata, con Paratici che stringe i tempi per de Ligt dopo aver definito gli affari Rabiot e Buffon. La Juventus sta valutando come muoversi in attacco e sistemare soprattutto la 'grana' Higuain. Ma oltre all'argentino ci sono da risolvere anche i nodi relativi al futuro di Mario Mandzukic e Moise Kean.

Il 'Corriere di Torino' conferma le indiscrezioni di Calciomercato.it su Mandzukic: il Borussia Dortmund è interessato al ritorno in Bundesliga del croato, anche se per il momento non ha mosso passi concreti. Su Kean, invece, la Juve insiste per il rinnovo anche se Ajax ed Everton sarebbero in costante pressing sul baby attaccante. Ma solo un'offerta indecente potrebbe far cambiare idea alla dirigenza della Continassa sul futuro del classe 2000.