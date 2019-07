CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Questione di tempo, anche se il conto alla rovescia deve affrontare l'ostacolo chiamato Ajax: Matthjis de Ligt alla Juventus sembra da tempo un'operazione che andrà in porto ma in mancanza della fumata bianca tutto può succedere. L'accordo con il giocatore è stato trovato da tempo (12 milioni di ingaggio per 5 anni più clausola da 150 milioni), ma manca ancora quello con i Lancieri: questione non di poco conto anche perché ballano circa 10 milioni di euro.

Questo però non fa perdere l'ottimismo in casa bianconera, anzi si è convinti che a breve potrà arrivare l'atteso via libera: il 'Corriere dello sport' parla della convinzione della Juventus di poter perfezionare tutto entro il fine settimana. Trattativa quindi che potrebbe chiudersi a breve, anche perché lunedì l'Ajax torna al lavoro e se non dovesse arrivare l'intesa, de Ligt dovrà mettersi a disposizione di Ten Hag e iniziare la stagione con il club di Amsterdam in attesa di novità sul suo futuro. Quello che, la Juventus ne è convinta, sarà in bianco e nero.