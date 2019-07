CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN ROMA / Quale futuro per Gonzalo Higuain? Il 'Pipita' non sembra avere spazio nella nuova Juventus targata Maurizio Sarri, nonostante il calciatore voglia - come dichiarato più volte dall'agente-procuratore - giocare in Italia soltanto con la maglia bianconera.

Eppure proprio in Italia c'è una società che non ha nascosto la voglia di essere il teatro del rilancio dell'attaccante argentino: la Roma. Il direttore sportivo Petrachi nella conferenza di ieri ha ammesso la voglia di portare all'Olimpico l'ex Chelsea : "Chi discute Higuain è un pazzo - le sue parole -, qualora dovesse aprirsi qualcosa con la Juve e lui, però, dovrà essere lui stesso a credere nel nostro progetto. Credo che per ritrovarsi non possa trovare migliore soluzione della Roma. Qui potrebbe seguire le orme di Batistuta, che ha lasciato un ricordo indelebile". Aggiornamenti live sul mercato: clicca qui

Già, tocca a Higuain convincersi che quello giallorosso è il progetto giusto per dimostrare di poter fare ancora la differenza in campo, dopo una stagione negativa. Proprio per convincerlo, prima ancora di affrontare le pur importanti questioni economiche (dall'accordo con la Juventus all'ingaggio del calciatore) il neo allenatore capitolino Paulo Fonseca lo telefonerà, riporta il 'Corriere dello Sport', per spiegargli che sarà il perno del suo progetto e per assicurargli che a Roma potrà tornare quello di Napoli.