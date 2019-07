INTER AGOUME' / In attesa dell'ufficialità del suo ingaggio dal Sochaux, Lucien Agoumé è sbarcato nei giorni scorsi a Milano per le sottoporsi alle visite mediche con l'Inter e prendere contatto con la sua nuova realtà. Il giovanissimo centrocampista classe 2002 è stato convocato da Antonio Conte per il ritiro estivo di Lugano che scatterà lunedì, anche se nella prossima stagione dovrebbe essere aggregato alla formazione Primavera.

Agoumé intanto sta iniziando a conoscere l'ambiente nerazzurro e la città meneghina. Il baby francese nato in Camerun nella serata di giovedì è stato intercettato da Calciomercato.it in pieno centro a Milano, in compagnia del suo entourage. Felpa verde e look sportivo, Agoumé si sta godendo gli ultimi sgoccioli di vacanza prima di tornare a sudare e iniziare la sua nuova avventura italiana.