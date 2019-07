CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Il sogno estivo potrebbe presto diventare realtà. Il Napoli è sempre più vicino a James Rodriguez, campione in uscita dal Real Madrid in contatto continuo con Ancelotti, che ne ha chiesto espressamente l'acquisto. La distanza tra gli azzurri e i blancos è minima e potrebbe essere colmata nei prossimi giorni.

Intanto, sempre avvezzo a colpi di scena,starebbe preparando una gradita sorpresa ai suoi tifosi: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

L'idea del presidente, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe quella di fa arrivare James in Trentino tra il 22 e il 23 luglio prossimo, alla vigilia dell’ultima amichevole programmata in Val di Sole, contro la Cremonese. Successivamente il calciatore dovrebbe essere schierato nelle amichevoli in programma negli Usa contro il Barcellona. La città, intanto è in fermento: dopo le Universiadi, l'arrivo del colombiano potrebbe essere il secondo grande evento dell'estate napoletana.