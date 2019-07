CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE / Patrick Cutrone non è in vendita.

Reduce da una stagione altalenante, a meno di sorprese, l'attaccante italiano potrà quindi continuare a migliorare tra le fila rossonere. Il dietrofront del, riporta la 'Gazzetta dello Sport', è arrivato nella giornata di ieri e ha una precisa motivazione: clicca qui per restare aggiornato.

Dopo l'iniziale volontà di cederlo per farlo crescere altrove, Giampaolo avrebbe deciso di dargli fiducia sin dal ritiro estivo. Cutrone avrà quindi la possibilità di mettersi in mostra e ritagliarsi più spazio nel possibile modulo a due punte del nuovo tecnico. NeI caso in cui fosse lui a chiedere la cessione, in pole ci sarebbero Torino e Sassuolo. In leggerissimo calo, infine, sembrano le quotazioni di André Silva, per il quale verranno prese in considerazioni offerte congrue.