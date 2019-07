PALMEIRAS GOMES / Gustavo Gomez resta in Brasile. Stando a 'Fox Sport Argentina' il difensore di proprietà del Milan resterà ancora un altro anno in prestito al Palmeiras per 1,5 milioni di euro.

Se tra un anno il club brasiliano vorrà definitamente acquisire il cartellino del giocatore, dovrà sborsare una somma complessiva di 3 milioni di euro. Il tutto è stato confermato dal presidente del Palmeiras: "Abbiamo la possibilità di rinnovare il prestito di Gomez e poi tra un anno di registrare la sua acquisizione definitiva", aveva specificato nei mesi scorsi. Gustavo Gomez, che ha un contratto con il Milan fino al 2021, dopo la Coppa America con il Paraguay ha già iniziato gli allenamenti con il Palmeiras.