CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Non solo Barella per il centrocampo dell'Inter. I nerazzurri sono allo sprint finale per il centrocampista del Cagliari, ma vagliano un'altra soluzione per far felice Antonio Conte.

Con l'obiettivo di aumentare l'attitudine della rosa ai grandi palcoscenici, nel mirino ormai da tempo è finito anche, ex centrocampista dellamolto gradito al tecnico italiano: clicca qui per restare aggiornato.

Decisivi, riporta la 'Gazzetta dello Sport', potrebbero rivelarsi i prossimi 15 giorni, durante i quali dovrebbero avvenire alcune cessioni. Per l'acquisto del 32enne cileno servono 20-22 milioni di euro, quasi un 'prezzo di favore' concesso dal Barça al ragazzo in virtù di rapporti molto buoni fra le parti. Il centrocampista, dal canto suo, sarebbe felice di tornare a lavorare con il suo vecchio allenatore. Bocciato, invece, Radja Nainggolan, per il quale si cerca la miglior soluzione, mentre altri talenti che non rientrano nei piani sono Borja Valero e Joao Mario.