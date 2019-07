CALCIOMERCATO ROMA PAU LOPEZ / Accordo nella notte per il nuovo rinforzo della Roma. Al termine della lunga giornata di ieri, nelle prime ore odierne, Petrachi avrebbe raggiunto l'accordo col Real Betis per l'acquisto di Pau Lopez, portiere spagnolo classe 1994: l'intesa, riporta 'Sky Sport', sarebbe arrivata sulla base di 20 milioni di euro più la rinuncia alla percentuale sulla futura rivendita di Sanabria, valutata intorno ai 7 milioni di euro.

Nella giornata di oggi si attende la definizione degli ultimi dettagli per arrivare alle firme e lo scambio di documenti: clicca qui per restare aggiornato. Decisiva si è quindi rivelata la posizione di Pau Lopez, che ha detto sì alla Roma giorni fa , come anticipato da Calciomercato.it . Il giocatore è attratto dalla possibilità di un ingaggio molto più importante rispetto a quello attuale e dal fascino di una nuova sfida.