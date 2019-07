CALCIOMERCATO FIORENTINA LIROLA SASSUOLO / Caccia ad un nuovo terzino destro per la Fiorentina di Montella e Commisso.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' il club toscano proverà ad aumentare l’offerta iniziale di 10 milioni più bonus per lo spagnolo del, Pol. La Fiorentina in tal senso vorrebbe approfittare della forte della volontà del calciatore. A centrocampo potrebbe invece tornare dopo appena un anno Milan Badelj. Clicca qui per restare aggiornato.