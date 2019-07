CALCIOMERCATO ROMA NKOULOU HIGUAIN / Ore concitate per la Roma che deve sostituire Kostas Manolas approdato al Napoli. Oltre alle piste Mancini dall'Atalanta e Marc Bartra dal Betis, stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' spunterebbe l'idea Nicolas Nkoulou del Torino, giocatore che proprio Petrachi ha portato in granata.

A complicare i piani giallorossi ci sarebbe però proprio il rapporto tra il nuovo dirigente e Cairo con la trattativa che eventualmente non sarà semplice.

Sul fronte attacco come post Dzeko resta difficile Higuain. Nonostante anche un grande rapporto di amicizia tra Petrachi e Nicolas, fratello del 'Pipita', non c'erano stati ripensamenti nel dare un'apertura alla Roma. L'argentino rimanere alla Juve per provare a giocarsi le sue carte nelle prossime settimane.