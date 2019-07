CALCIOMERCATO INTER NAPOLI ICARDI JUVENTUS / In casa Inter continua a tenere banco il caso legato al futuro di Mauro Icardi. Conte non lo vuole e l'argentino potrebbe essere nuovamente conteso da Napoli e Juventus. Stando a quanto riferito da 'Sky Sport' gli azzurri si farebbero trovare pronti nel caso in cui il calciatore dovesse aprire ai partenopei in maniera definitiva. Icardi non lo ha ancora fatto ma ora inizia a pensarci.

L'Inter dal canto suo preferirebbe proprio il Napoli per chiudere subito l'addio dell'ex capitano.

Sullo sfondo anche la solita Juventus con l'incontro tra Paratici e Wanda a Ibiza. Molto però dovrebbe dipendere dal destino di Gonzalo Higuain, che al momento non vuole lasciare il club bianconero. Il 'Pipita' vorrebbe restare e si sta allenando da solo con un preparatore in Argentina per arrivare al meglio alla settimana prossima.