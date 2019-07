CALCIOMERCATO MILAN GEDSON FERNANDES / Altra idea per il centrocampo. Il Milan guarda in Portogallo per rinforzare il reparto e punta un talento del Benfica: i rossoneri - stando a quanto riportato da 'Sky Sport' - avrebbero effettuato un sondaggio per Gedson Fernandes.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Gli acquisti ormai quasi certi di Krunic e Bennacer non escludono dunque nuovi rinforzi per un Milan che continua a guardare al mercato dei giovani. Gedson Fernandes in passato è stato accostato anche a