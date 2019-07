Lazio, ESCLUSIVA: si spinge su Jony per abbattere il muro Malaga

CALCIOMERCATO LAZIO JONY MALAGA / Il direttore sportivo Ighli Tare è sempre attento ai talenti che militano nei campionati stranieri per cercare le intuizioni più fruttuose. La Lazio è protagonista da tempo di una trattativa per Jony, attaccante esterno di proprietà del Malaga in prestito biennale all'Alaves.

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it , la Lazio ha già l'accordo col giocatore ma sta cercando d'abbattere il muro Malaga, club che milita in Segunda Divisione. La società andalusa chiede un indennizzo diper Jony che va in scadenza dima la Lazio ha dato una dead-Line a breve termine al Malaga, altrimenti ha già pronto un escamotage per arrivare a Jony. La Lazio potrebbe accordarsi con l'Alaves per farsi girare il giocatore in prestito per la prossima stagione (la seconda nell’accordo Malaga-Alaves) e poi tesserarlo a parametro zero fra un anno, quando il giocatore terminerà il suo contratto con il Malaga.