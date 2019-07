CALCIOMERCATO INTER GENOA RIZZO / Colpo in difesa per il Genoa di Andreazzoli che piazza la zampata vincente strappando all'Inter il giovanissimo Nicholas Rizzo, difensore classe 2000.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Ad ufficializzare la buona riuscita dell'operazione ci ha pensato lo stesso club nerazzurro con una nota sul proprio sito ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo definitivo di Nicholas Rizzo al Genoa CFC. Cresciuto nel Settore Giovanile interista, il difensore classe 2000 si è laureato campione d'Italia con la Primavera nerazzurra nella stagione 2017/18 ed è stato tra i protagonisti della vittoria nella Viareggio Cup 2018. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI