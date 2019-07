CALCIOMERCATO SERIE A MOURINHO / Giornata di tennis per Josè Mourinho che si è goduto tutto lo spettacolo di Wimbledon da semplice spettatore.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Intervistato sul posto da 'Sky Sport' lo 'Special One' non ha affatto chiuso ad un possibile ritorno in: "In futuro? Sempre calcio e sempre alto livello. L'Italia? Potrebbe essere una possibilità". Mourinho riapre dunque ad un ritorno in Italia dopo la gloriosa esperienza all'Inter culminata nove anni fa con il famigerato 'Triplete'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI