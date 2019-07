CALCIOMERCATO INTER ARNAUTOVIC WEST HAM CINA / Il profilo di Marko Arnautovic è stato accostato nelle ultime settimane anche all'Inter con il calciatore che ha lanciato anche un forte messaggio proprio in direzione dei tifosi nerazzurri. Stando a quanto sottolineato da 'Sky Sports UK' il destino dell'austriaco sembra però propendere verso un'altra direzione. L'ex nerazzurro è realmente ad un passo il suo trasferimento in Cina.

Arnautovic sarebbe infatti arrivato ad una rottura con iltanto da preferire un affare più svantaggioso pur di liberarsi del calciator non più desiderato da staff e giocatori che lo vorrebbero fuori.

L'emittente britannica parla di un possibile annuncio nei prossimi giorni con il club londinese che lo valuta circa 40 milioni di sterline ma che sarebbe disposto a cederlo anche per 30 pur di liberarsene.