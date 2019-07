Calciomercato Milan, Bennacer 'fa fuori' Biglia

CALCIOMERCATO MILAN BENNACER BIGLIA / Bennacer è sempre più vicino al Milan. Il centrocampista è pronto a diventare un nuovo rinforzo per i rossoneri: l'accordo è davvero ad un passo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. L'acquisto del calciatore classe 1997 mette di fatto alla porta Biglia.

L'argentino - visti i troppi infortuni - non offre garanzie e non rientra più nei piani del: laha mostrato interesse per lui e la pista potrebbe scaldarsi a breve grazie proprio a. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'algerino, infatti, era l'obiettivo numero uno per la mediana dei Viola, che ora potrebbero vedersi 'costretti' a virare su Biglia. L'argentino piace anche in patria e in Cina ma Montella potrebbe convincerlo a rimanere in Italia.