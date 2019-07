Calciomercato Milan, colpo Bennacer: ecco le cifre!

CALCIOMERCATO MILAN BENNACER EMPOLI / Il Milan è pronto a mettere a segno un nuovo colpo a centrocampo, ancora una volta dall'Empoli. I rossoneri si stanno avvicinando sempre più alle richieste dei toscani per Bennacer e le parti sono davvero vicine.

La fumata bianca potrebbe arrivare a breve: dopovogliono mettere le mani sul classe 1997 algerino. La prima richiesta dell'Empoli - come riporta 'gazzetta.it' - era di 20 milioni di euro. Facile pensare che l'affare possa andare in porto per. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Sono davvero ore calde, il mercato delè pronto a decollare.