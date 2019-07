CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT TIFOSI PARATICI / Leggera frenata sul fronte Matthijs de Ligt alla Juventus dopo le ultime notizie relative al Barcellona trapelate oggi. Nella corsa al centrale olandese i bianconeri sembrano comunque avere una marcia in più con lo stesso Buffon, al suo rientro alla base, che ha fatto una battuta rispondendo proprio ad una domanda sul fenomeno dell'Ajax. Il neo numero 77 della Juve ha presenziato all'apertura dello Store Juve a Milano dove era presente anche Paratici.

I tifosi a margine dell'evento, come sottolineato dall'inviato di ' Calciomercato.it ' non hanno perso occasione per invocare proprio il nome dell'olandese nei confronti del dirigente juventino: "Oh Paratici portaci de Ligt". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Paratici, in compagnia del braccio destro Cherubini, si è quindi spostato all'evento Juve del nuovo Store a Milano con la presenza di Buffon non prima però di aver comunque salutato i tifosi accennando ad un sorriso.