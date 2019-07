Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

p>CALCIOMERCATO INTER PEPE - Sebbene in queste ore per il reparto offensivo l'sia concentrata in special modo sulla cessione die sull'acquisto di, la dirigenza nerazzurra continua a monitorare la situazione di Nicolas, 24enne attaccante esterno franco-ivoriano, per il quale secondo fonti francesi riportate da 'interlive.it' , il club meneghino avrebbe avanzato un'offerta da 90 milioni di euro alpari a quella dell'. Sul tema è intervenuto anche il presidente Gerard: "Conosciamo le proposte, stiamo trattando con club prestigiosi: lui vuole parlare con gli allenatori prima di scegliere - ha detto a 'L'Equipe' - Dopo laprenderà una decisione".