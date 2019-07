CALCIOMERCATO INTER DZEKO PERISIC PETRACHI ROMA/ Gianluca Petrachi, nuovo direttore sportivo della Roma, è stato chiaro sulla situazione Dzeko: "Chi vuole andare deve portare un'offerta, non mi piace essere presi per la gola. Noi, posso garantirvelo, non ci faremo strozzare da nessuno".

Parole forti quelle del dirigente ex Torino nei confronti dell'attaccante bosniaco, che non ha fatto attendere la sua 'risposta'. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Edin Dzeko ha infatti postato sul suo profilo Instagram, attraverso una story, una foto con il suo amico, nonchè giocatore dell'Inter, Ivan Perisic. Una provocazione nei confronti di Petrachi oppure una semplice istantanea di un momento di relax?