CALCIOMERCATO JUVENTUS ESCLUSIVO PARATICI BRANCHINI MANCUSO/ Fabio Paratici è presente quest'oggi a Milano dopo il blitz delle scorse ore ad Ibiza. Il CFO bianconero è in compagnia del braccio destro Cherubini e nel pomeriggio ha incontrato l'agente Giovanni Branchini nel quartier generale juventino di Palazzo Parigi.

Probabile che si sia parlato del futuro di Leonardo, assistito proprio da Branchini. L'attaccante ex Pescara è sul taccuino di Benevento, Empoli e Verona. Non è da escludere però che l'incontro abbia toccato anche altri argomenti, visto il ruolo da intermediario ricoperto da Branchini.