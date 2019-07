p>CALCIOMERCATO INTER LUKAKU TERREUR MANCHESTER UNITED/ Intervistato ai microfoni di Sky Sports UK, Kristof, corrispondente di HNL per la Gran Bretagna, ha parlato di calciomercato e più in particolare di Romelu: "Io direi che per ora non si potrebbe fare perchè l'Inter non ha la disponibilità economica". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Terreur, esperto di calcio belga, ha poi aggiunto: "I nerazzurri possono spendere nelle prossime stagioni ma non subito, mentre lo United li vuole immediatamente. Lukaku però è stato chiaro, vuole andare via e ho parlato con lui e pensa soltanto all'Italia".